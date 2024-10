Arendaja: Tallinna võim takistab linna arengut ja peletab tulutoovaid projekte eemale. Linn lubab kiireid lahendusi

Ärimees Janno Rokk soovis ehitada Tribe’i hotelli Hobujaama 12 kinnistule, kuid kinnistu detailplaneeringu algatamine on veninud juba kaheksa aastat. Roki sõnul pole see aga erakordne, sest detailplaneeringute algatamise, vastuvõtmise ja kehtestamisega on Tallinna linnas kehv lugu. Rokk toob näiteks, et kui 2017. aastal menetleti Tallinnas 170 planeeringut ja vastu võeti 73, siis 2023. aastal olid need arvud vastavalt 37 ja 9.