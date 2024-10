Ainus prioriteet on julgeolek. Lätis plaanitavad maksutõus ja pensionireform tekitavad suurt nurinat

Läti valitsuse teatel on nii 2025. aasta riigieelarve kui ka aastate 2024–2027 kehtiva eelarveraamistiku ainus prioriteet julgeolek. Samas on riigi eelarvepoliitika paindlikkus kahanenud, sest majanduskasv on Vene-Ukraina sõja ja inflatsioonisurve tõttu aeglasem, kui prognoositud. Seetõttu on 2025. aasta eelarvesse puudujääva raha otsimine vallandanud ägeda debati, eriti otsuste üle, mis mõjutavad pensionisüsteemi ja pangandussektori toimimist.