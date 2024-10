Esmaspäeval jõustuvad Tallinnas ühistranspordi liinivõrgu muudatused, mis mõjutavad 15 bussiliini

Liinide nr 4, 12, 13, 26, 26A ja 49 liikumisteed muutuvad; liinid nr 40 ja 51 ning nr 54 ja 47 ühendatakse; liinid nr 22, 47, 51, 64 ja 65 suletakse; lisanduvad uued liinid on liin nr 25 ja 48.

Abilinnapea Kristjan Järvan rõhutas, et liinimuudatuste lõplikud otsused põhinevad nii andmepõhisel analüüsil kui ka elanike tagasisidel.

„Korraldasime kõikides linnaosades koosolekud, samuti said inimesed oma arvamust avaldada ja ettepanekuid teha veebis. Kokku laekus ligi 5000 kommentaari, mille põhjal täpsustasime mitmeid marsruute ja mõnest esialgsest plaanist loobusime. Samas on positiivne, et tänu uuele liikumisteele muutub bussiliiniga 49 sõitmine Piritalt Ülemiste Citysse 20 minutit kiiremaks. Buss number 13 hakkab pakkuma otseühendust lennujaamaga Haabersti, Lasnamäe ja Mustamäe elanikele, samuti saavad Astangu ja Tiskre elanikud oodatud ühenduse kesklinnaga,“ lisas Järvan.