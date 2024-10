Kui oluline on töötajatele tööandja tervisekindlustus?

Töötajate eelistuste väljaselgitamiseks viis If Kindlustus läbi uuringu 500 inimese seas, kes töötavad eri majandussektorites. Uuringust selgus, et tööandja pakutavatest hüvedest hindasid inimesed kõige enam töötaja tervisekindlustust, järgnesid koolitused, sporditoetus ja puuviljad kontoris. Töötajate tervisekindlustusega seotud küsimustele vastab If Kindlustuse isikukahjude riskijuht Evelin Strikholm.

Miks hinnatakse tervisekindlustust nii kõrgelt?

Töötajad oskavad hinnata seda, et tööandja pakutava vabatahtliku tervisekindlustusega on neil võimalik kiiremini ja soodsamalt eriarsti juurde pääseda. See on kasulik ka tööandjale, sest mida varem inimene oma tervisemurele lahenduse saab, seda kiiremini naaseb ta tööle ning seda vähem kannatab ettevõtte tootlikkus.

Kas tööandja hüvede paketid on ettevõtetes väga erinevad?

Tõepoolest ei saa kõik ettevõtted oma töötajatele samu hüvesid pakkuda, kuna ametikohtadel on erinevad võimalused ja vajadused. Näiteks ei saa autojuhtidele pakkuda kodus töötamise varianti, samuti ei ole võimalik kaupluse kassapidajatel vahetuse ajal massaažitooli kasutada. Tervisekindlustus seevastu sobib aga kõigi sektorite töötajatele.

Millistes valdkondades on tervisekindlustuse olemasolu eriti oluline?

Tegelikult ei ole siin valdkonna või ametikoha mõttes vahet – tervisekindlustus on vajalik boonus igas ettevõttes ja igal positsioonil. Näiteks tehastes või ladudes töötavate inimeste jaoks, kes puutuvad päevast päeva kokku tolmu, kuiva õhu ja füüsilise tööga, on väga oluline krooniliste haiguste ravi ning füsioteraapia. Siin tuleb kindlustuspakkujat valides veenduda, et tervisekindlustuse poliisil pole nimetatud teenustele välistusi. Selles valdkonnas töötavatele inimestele on olulised ka retseptiravimid, mis samuti tervisekindlustusega hüvitatakse.