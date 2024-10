Lauri Hussar (Eesti 200) alustas kuu tagasi kohtumisi fraktsioonide juhtidega, et arutada kuluhüvitiste vähendamist. Mõnda aega on olnud vaikus, kuid nüüdseks on asi riigikogu juhatuse laual ning selgunud on ka vanematekogu kohtumise aeg, kus lepitakse täpsemalt asjad kokku.