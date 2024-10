Ukraina armee teatel ei ole sõja eel 30 000 elanikuga Toretskis enam alles ühtegi maja

Bobovnikova lisas, et pealetungidel riietuvad Vene sõdurid tsiviilriietesse, mis on Genfi konventsioonide rikkumine. Eelmise nädala andmetel kontrollis Ukraina umbes poolt linnast ning ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi sõnul käis lahing iga trepikoja pärast.



Vene uudisteagentuur TASS väitis pühapäeval armee allikatele viidates, et Ukraina väed on Toretskist taandumas. Linna loovutamine oleks Ukraina vägedele järjekordne löök pärast septembris toimunud Vuhledari kindluslinna langemist. Eelmisel nädalal oli olukord Donetski rindel selline.