Tallinn nimetab Moskva Puiestee ümber. Pere: Peterburi tee nime muutmist saame arutada, kui ühiskonnas on selleks ootus

Tallinna linnavalitsuse eelnõu järgi tehti säärane otsus, kuna suhteliselt lühikese teelõigu kaheks nimeobjektiks jagamine on inimeste jaoks eksitav. „Nii lühikese liikluspinna puhul ei ole põhjendatud selle käsitlemine mitme nimeobjektina ja liigendamine mitme kohanimega,“ märkis linnavalitsuse nimekomisjon augustis, lisades, et erinevad kohanimed tulnuks määrata juhul, kui teelõik poleks katkematult läbitav.

Tallinna abilinnapea Madle Lippuse sõnul ei ole põhjendatud, et tänavalõik Tallinnas kannab agressorriigi pealinna nime, kelle eesmärgiks on Ukraina iseseisvuse hävitamine. „Puiestee ümbernimetamine on üheks näiteks, kuidas oma avalikus linnaruumis väljendame totust vabale ja demokraatlikule ühiskonnale. Samuti lihtsustab ühtse kohanime kasutamine kogu teelõigul liiklemist ja aitab vältida segadust, mis tekib tänavanimesid kasutavate inimeste jaoks,“ sõnas Lippus.