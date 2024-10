Trump: saan Putiniga väga hästi läbi, aga ütlesin talle, et Ukrainasse tungida ei tohi

Ta kordas oma väidet, et kui presidendiks poleks saanud Joe Biden, ei oleks Vene invasiooni Ukrainasse toimunud. „[Ukraina] oli talle nagu silmatera, ta rääkis sellest, aga mina ütlesin: sa ei tungi sinna,“ ütles Trump. „Asi on ainult Bidenis.“

Trump kordas ka seda, et tal on head suhted Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõiga ja lõpetaks Vene-Ukraina sõja kohe, kui ta presidendiks valitakse. „Biden ei ole selles osas midagi teinud,“ väitis Trump. „See sõda peab lõppema ja mina lõpetan selle. Tahan, et inimesed enam ei sureks, see on kõik.“