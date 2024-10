Tõrva ettevõte Shroomwell arendab koos teadlastega seentest innovaatilisi tervisetooteid

„Seentel on maailma päästmisel oluline roll,“ kinnitab Shroomwelli asutaja Siim Kabrits. „Tuhanded erinevad katsed näitavad, et tänu seentele saab lahendada näiteks stressi, unetuse, ATH, Alzheimeri tõve ja muid tervisega seotud muresid. Seeneliike on maailmas kümme korda rohkem kui erinevaid taimeliike, kuid teaduslikke katseid on tehtud vaid 35 000 kandis ehk 99% seeneliikidest on täna teaduslikult läbi uurimata. Üks paremaid näiteid on penitsilliin, mis on päästnud miljoneid elusid. Aga mõelge, kui palju võiks selliseid näiteid leida veel ülejäänud 99% hulgast.“

Kabrits nendib, et hetkel on toimumas seente revolutsioon. „Kuni 50% seente DNA-st on sarnane inimeste DNA-ga, võrreldes ravimtaimede 5–10%-ga ehk neil on tõesti suur potentsiaal inimesi aidata. Seened on valdkond, kuhu täna investeeritakse palju teadusraha ja meiegi teeme Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli kõrval koostööd USA, Rootsi ning Hollandi mainekate teadusasutustega, uurides seente kasulikkust. Kuna seentel on omadus õhku puhastada ning ümbritsevast keskkonnast raskmetalle endasse tõmmata, peab nende kasvukeskkond olema väga puhas – seetõttu on Eesti, eriti Lõuna-Eesti, selleks parim keskkond.“

Arvestades, et inimeste eluiga pikeneb, vaimse tervise probleemid suurenevad, tervishoiukulud kasvavad ning raha on selleks alati puudu, on parim ravi ennetav ravi. Hiina meditsiinis ajalooliselt väga olulisel positsioonil olevatel seentel on väga kõrge potentsiaal vaimse tervisega seotud probleemide lahendamisel ning samuti unetuse leevendamisel. Unekvaliteet on otseselt rahaliselt mõõdetav – uuringute järgi on 30% vähem maganud inimese töövõime järgmisel päeval 30% madalam.

Shroomwelli tegevus annab panuse metsandusse