VIDEO | Põhja-Korea lasi õhku Lõuna-Koreasse viiva tee, piiril tulistati hoiatuslaske

Kahe riigi vahelised maanteed ja raudteed on juba aastaid liiklusele suletud, ent nende hävitamine saadab järjekordse signaali, et Põhja-Korea valitseja Kim Jong-un pole edasistest läbirääkimistest naaberriigiga huvitatud.

Eelmisel nädalal teatas Põhja-Korea riigipiiri alalisest sulgemisest, põhjendades seda Lõuna-Korea ja USA ühiste sõjaväeõppustega. „Korea poolsaarel valitsev terav sõjaline olukord nõuab, et KRDV [Korea Rahvademokraatliku Vabariigi] relvajõud võtaksid otsustavamaid ja tugevamaid meetmeid, et riigi julgeolekut usaldusväärsemalt kaitsta,“ kirjutati Põhja-Korea relvajõudude avalduses.“

Põhja-Korea on omakorda alates maikuust saatnud üle lõunapiiri tuhandeid prügiga täidetud õhupalle. 2022. aastal tungis üle riigipiiri viis Põhja-Korea drooni, millest ühtegi alla tulistada ei õnnestunud. Tänavu teatas Lõuna-Korea, et droonide vastu on kasutusele võetud uus laseritel põhinev tehnika.