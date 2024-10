Kanada saatis välja kuus India diplomaati, keda kahtlustatakse poliitpagulase mõrva kavandamises

Kanada peaminister Justin Trudeau ütles, et valitsusel on nüüdseks selged ja veenvad tõendid, et India valitsusametnike tegevus tekitas otsese ohu Kanada elanike turvalisusele. „Kanada austab täielikult India suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust, me ootame sama India valitsuselt,“ ütles Trudeau.