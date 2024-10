Leht: Iisraeli armee kasutab Gaza elanikke ja Iisraelist toodud palestiinlasi inimkilbina

USA leht New York Times rääkis Iisraeli sõdurite ja nende vangistuses olnud Gaza tsiviilisikutega, kelle sõnul sunnivad Iisraeli väed elanikke enda ees liikuma ja esimesena Hamasi tunnelitesse laskuma. Khan Younisi elanik Mohammad Shubeir rääkis lehele, et teda peeti märtsis kinni kümme päeva ja sunniti Iisraeli sõdurite asemel erinevaid ohtlikke ülesandeid täitma. Lõpuks vabastati ta ilma süüdistust esitamata. Vangistuse ajal oli ta alaealine. Shubeiri sõnul hoiti teda käeraudades ja sunniti minema piirkondadesse, kuhu Iisraeli väed mineerimisohu tõttu siseneda ei soovinud. Ühes korteris silmas ta tõepoolest ka isevalmistatud lõhkekeha ning jäi õnnekombel ellu.

Lehe sõnul näitab tunnistajate küsitlemine, et Iisraeli väed ja luure sooritavad selliseid sõjakuritegusid regulaarselt. Väljaandega rääkis ka seitse Iisraeli sõdurit, kes nimetasid praktikat rutiinseks, levinuks ja organiseerituks. Sõdurite sõnul ei saanud selline olukord kesta ilma komandöride teadmata. Osa palestiinlasi toodi kohale Iisraeli vanglatest ja neid nimetati „herilasteks“, kuna kohalikest elanikest inimkilpe nimetati „sääskedeks“, vahendab leht.

Teateid kinnitas oma nime all ka endine sõjaväeluure juht brigaadikindral Tamir Hayman, kelle väitel tegutses osa inimkilpidest sunniviisiliselt ja osa vabatahtlikult.

Portaal Times of Israel meenutab, et juulis avaldas Iisraeli julgeolek Shin Bet foto Iisraeli pantvangide laipade päästeoperatsioonist, kus võis Iisraeli sõdurite keskel näha ka käeraudades, kiivri ja kuulivestiga palestiinlast.

Iisrael on kogu konflikti vältel heitnud Hamasile ette inimkilpide kasutamist ja põhjendanud sellega ka tsiviilisikute hukkumist. Kaitsevägi kommenteeris Iisraeli meediale, et sõjaväemäärustik keelab inimkilpide kasutamise ning sõdurid on sellest teadlikud.