Euroopa Liit kehtestas Iraanile Venemaa rakettidega varustamise eest uued sanktsioonid

Otsuse vastu võtmisele aitas kaasa eelmisel kuul USA antud luureinfo, mis kinnitas, et Venemaa on kasutanud Ukrainas Iraanilt saadud ballistilisi rakette.

USA on samuti kehtestanud sanktsioonid laevadele ja ettevõtetele, mis olid seotud relvavedudega. Iraani president Masoud Pezeshkian ütles, et tema valitsus ei ole pärast augustis ametisse astumist Venemaale relvi toimetanud.

„Meil on praegu palju võimalusi ja me peame üksteist suhetes aitama. Meie põhimõtted ja positsioonid rahvusvahelisel areenil on sarnased teie omadega,“ ütles Iraani president Pezeshkian kohtumise alguses.