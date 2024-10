Suri aasta isa tiitli pälvinud Ülo Loorens

Läänemaa Oru Kultuurikeskuse töötaja Viivika Orula kinnitas Delfile, et nelja poja isa Ülo Loorens lahkus pühapäeva öösel. „Hing on tühi,“ ütles Orula Delfile. Ta meenutas, et veel eile sõitis Loorens autoga mööda ja lehvitas talle, kuid hommikul teda enam polnud.

Orula lisas, et Loorens oli tohutult hea jutuvestja. „Ta oskas nii värvikalt rääkida, et sa aina kuulasid teda. Isegi raskemaid seiku rääkis ta läbi talle omase, veidi eneseiroonilise huumori. Teda oli nii hea kuulata! Ja ma ei tea ühtegi korda, mil ta oleks kellegi kohta südamest pahasti öelnud,“ rääkis Orula.

Armastas pere kogu südamest

Loorens oli elupõline Läänemaa mees, kes pärines Oru vallast väikesest rabaäärsest Änniste külast Luusna talust. Aasta isa tiitli üle andnud Eesti naisliidu president Monika Haukanõmm sõnas, et Ülo on elav tõestus, et inimese juured ja isakodu on talle kõige olulisemad. „Ei ole kuskil maailmas paremat kohta kui sünnikohas,“ ütles Haukanõmm toona.