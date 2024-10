GRAAFIK | Aasta otsa tipus mõnulenud Isamaa tõusis rekordtasemele, EKRE langes madalpunkti

Isamaa on jõudnud olulise tähiseni. Veel mullu oktoobris oli nende toetus kõigest 16%. Kusjuures sama aasta augustis, vahetult enne toona Reformierakonda juhtinud peaminister Kaja Kallase abikaasaga seotud idavedude skandaali puhkemist oli see olnud ainult 9%. Eelmise aasta novembris tõusis Isamaa toetus lausa 26%-ni ning nüüd on Urmas Reinsalu juhitav partei juba 12 kuud järjest reitingutabelit trooninud. Isamaa kordas oma seni parimat tulemust Turu-uuringute AS-i uuringutes viimase kahe riigikogu koosseisu ajal, tõustes septembri 23% pealt 27%-le.