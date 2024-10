Lobikohtumised võetakse suurema luubi alla. Kovalenko-Kõlvart: praegu kõik ei peagi kohtumisi registreerima, see on ohumärk

Lobikohtumiste registreerimisega on komisjoni juhi Anastassia Kovalenko-Kõlvarti ( Keskerakond ) sõnul probleeme olnud juba mõnda aega. „Kõik asutused ei ole lobikohtumiste avalikustamisel hoolsad, näiteks avaldatakse andmeid viivitusega või ei avaldata neid üldse ja kohati on võimatu eristada, kas kohtumisi pole toimunud või neid pole avalikustatud,“ rääkis ta.

Veel on Kovalenko-Kõlvarti sõnul probleem, et kohtumiste kohta avalikustatud info ei anna sageli ülevaadet sellest, mis on kohtumiste tegelik eesmärk või kelle huve lobistid esindavad. Eelkõige arutati olukorda ministeeriumite vaatest.