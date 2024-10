Venemaa andis taas löögi Odessa sadamale. Üks inimene hukkus ja kaheksa sai vigastada. Kahjustusi sai kaks laeva

Kuleba sõnul sai juba teist korda kahjustada Palau lipu all olev kuivlastilaev Optima. Nädal tagasi sai see laev kahjustada ballistilise raketi rünnakus. Kannatada said ka laeva välismaalastest meeskonnaliikmed. Kahjustada sai ka Belize’i lipu all olev alus Moon.