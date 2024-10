Kreml: jutt Venemaa relvajõudude ohust NATO-le on ebaloogiline

„Venemaa tagab oma enda julgeoleku ning Venemaa teeb selleks kõik vajaliku ja tal on kogu vajalik potentsiaal. Ja Venemaa ei ole kunagi liigutanud oma sõjalist infrastruktuuri NATO poole. Alati on olnud vastupidine protsess. Me teame koos teiega kõiki NATO laienemise laineid ja kõiki samme, kui NATO sõjaline infrastruktuur on lähenenud Vene Föderatsiooni piiridele. Siin tekib ühemõtteliselt mõistmine, kes kellele endast ohtu kujutab. Seetõttu rääkida siin sellest, et just Venemaa relvajõud kujutavad endast kellelegi ohtu, on absoluutselt ebaõige, ebaloogiline ja mis peamine, on vastuolus kogu ajaloo kulule, mis on viinud selle vastasseisuni, mida me praegu kõik koos üle elame,“ lausus Peskov ajakirjanikele, vahendab Interfax.