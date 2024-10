Rapla Korvpallikool alustas eepilist koostööd

Epicbeti jaoks on tegu esimese suurema koostööga Eesti turul. Oma õlg pannakse alla kogu Rapla Korvpallikooli tegevusele, toetades lisaks Utilitas Rapla esindusmeeskonnale ka naiskonda, esiliiga võistkonda ja fännide heaolu.

„See on meie esimene ja ainus suurem partnerlussuhe Eestis. Põhjusteks Rapla ülitugev kogukond ja see, kuidas väike koht suudab Eesti esispordialal järjepidevalt medalitele mängida ning pildis olla,“ ütles Epicbet Eesti esindaja Ivan Špol.

Ta lisas: „Rapla puhul on oluline ka nende enda valmisolek viia koos ellu eepilisi asju ja selle nimel pingutada. Epicbeti soov on panustada korvpallikooli tegemistesse igal rindel ja aidata Rapla KK-l arendada korvpalli üle terve Raplamaa.“

Rapla KK mänedžer Jaak Karp peab alanud koostööd ideaalseks. „Kõige parem koostöö on see, kus mõlemad pooled aitavad üksteisel seatud eesmärke saavutada. Ma usun siiralt, et meie puhul see ongi nii,“ sõnas Karp.

Korvpalliklubi eestvedaja jätkas: „Sellise klubi ja meeskonna eksisteerimist nii väikeses kohas ei saa küll võib-olla iseenesest lausa eepiliseks pidada, küll aga on meie eesmärk midagi eepilist teha ja sedavõrd pisikese linna kontekstis on see meid Epicbetiga ühendav siht.“

Rapla korvpalli lipulaevaks on korvpalli meistriliigas mängiv Utilitas Rapla meeskond, mis on viimase kümne aasta jooksul kuuel korral kaela saanud medalid, parimal juhul hõbedased. Klubi naiskond pallib samuti kõrgliigas. Lisaks on Rapla KK-l meeste esiliigas mängiv tiim ja nii poiste kui ka tüdrukute noortevõistkonnad.

Epicbet on tänavu tööd alustanud kihlveokontor, mille peakontor asub Tallinnas ja mis kuulub Sisu Groupi. Ettevõtte asutaja on rikkaliku kihlveoäri kogemusega ja aastaid Eestis tegutsenud Jan Svendsen, kes on varem loonud mitu siinsel turul tuntud kaubamärki.



Tähelepanu! Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult!