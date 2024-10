„Meie vaatajad peavad teadma, mille poolt nad hääletavad.“ USA presidendivalimiste kampaania jõudis pornolehtedele

USA presidendivalimiste lähenemine annab endast märku aina ootamatumates kohtades. Eelmisel nädalal algas 17 pornonäitleja eestvõttel reklaamikampaania „Käed eemale minu pornost“ („Hands off my porn“), mis seob vabariiklased ja nende presidendikandidaadi Donald Trumpi konservatiivse mõttekoja Heritage Foundationi plaaniga „Projekt 2025“. Viimases on muu hulgas kirjeldatud soovi pornograafia keelustada ja seda tootvad inimesed vangistada.