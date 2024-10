Läti TV3: Venemaa heaks töötamises kahtlustatav eurosaadik Ždanoka jäi pärast mandaadi lõppemist Brüsselisse

Läti Riigi Julgeolekuteenistus (VDD) otsis suvel läbi Ždanoka korteri ja suvila. VDD püüdis koguda tõendeid Ždanoka võimaliku koostöö kohta Vene eriteenistustega. Seni ei ole Ždanoka olukorda avalikult kuidagi kommenteerinud ja on üldse meedia vaateväljast kadunud. Lätis on arvatud, et ta võis Venemaale minna, vahendab Läti Delfi.