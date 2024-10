Hiina ignoreerib Eesti õigusabipalvet. Gaasitoru lõhkunud kaubalaeval oli probleeme juba varem

Veidi vähem kui aasta aja eest esitas Eesti Hiinale õigusabitaotluse, et selgitada välja, kas ja miks põhjustas Hiina lipu all sõitev Newnew Polar Bear Soome lahes gaasitorude purunemise. Hiina pole Eesti taotlusele vastanud tänaseni. Juhtunut uurinud Svenska Yle aga paljastas hiljuti, et laeval oli tehnilisi probleeme juba teekonna alguses ning korra pöördus alus ka tagasi, et parandada oma kurikuulsat ankrut.