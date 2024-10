Homsest on lubatud kasutada naastrehve

Kui liigeldakse päevasel ajal ja peamiselt linnades või suurtel maanteedel, siis ei tasuks rehvivahetusega ikkagi venitada. Ilmaprognoosi järgi on oodata temperatuuri langemist alla nulli, mistõttu võib teedele tekkida libedus. Seega on õige aeg hakata mõtlema rehvivahetusele.

„Seepärast soovitame arvestada, kui palju, mis ajal ja millistel teedel sõidetakse. Kui tuleb sõita pikki vahemaid erinevat liiki teedel, sageli varahommikul või hilistel öötundidel, siis ei tasu rehvivahetusega oodata,“ selgitas Transpordiameti tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra. „Libedal teel suverehvidega sõites seame ohtu nii enda kui kaasliiklejate elu. Ka tasub arvestada, et juba 5-8 kraadist madalamatel temperatuuridel kaotab suverehvide kummisegu oma elastsuse ja seetõttu ka oma haarduvusomadused. Seega rehvivahetus on soovitatav teha juba enne esimeste miinuskraadide tulekut.“

Lamellrehvide valikul on soovitav valida rehve, millel on lisaks kolme mäetipu ja lumehelbe tähisele ka jäähaarduvuse tähis. Jäähaarduvuse piktogrammiga on tähistatud põhjamaisesse kliimasse mõeldud lamellrehvid, mis on läbinud jääl haarduvuskatsed. Kasutatud talverehvide puhul on oluline meeles pidada, et talverehvi mustri jääksügavus peab olema suurem kui kolm millimeetrit.