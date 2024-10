Tallinnal kulub igal aastal grafiti puhastamisele üle 10 000 euro, hiljutisim sodimise ohver on ajalooline Skoone bastioni müür

Mupo edastas info keskkonnaametile (KeKo) ja ka kesklinna linnaosavalitsusele, kes korraldavad grafiti puhastamise. Sel aastal on Tallinna strateegiakeskuse pressiesindaja Sille Aderi sõnul Tallinnal grafitite eemaldamisele kulunud umbes 16 000 eurot, mineval aastal kulus aga grafitite eemaldamisele umbes 20 000 eurot.

„Graffitite tegijaid on võimalik tuvastada vaid juhul, kui nende tegevusele peale satutakse ja see on harv juhus. Praegusel juhtumil ei ole mupol võimalik süüdlast tuvastada,“ tõdes Ader.