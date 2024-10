Hiina korraldas Taiwani ümber „hoiatuseks“ suured sõjaväeõppused

Demokraatlikult valitsetud Taiwan, mida Hiina Rahvavabariik peab oma territooriumiks, on olnud Hiina õppuste suhtes häireseisundis pärast Taiwani presidendi Lai Ching-te eelmisel nädalal peetud kõnet, mille Peking hukka mõistis, sest Lai ütles, et Hiinal ei ole õigust Taiwani esindada, vahendab Reuters.

Hiina sõjaväe ida väejuhatus teatas, et õppused „Ühendatud Mõõk-2024B“ toimuvad Taiwani väinas ning Taiwanist põhjas, lõunas ja idas.

„Õppus on mõeldud ka karmi hoiatusena Taiwani iseseisvusjõudude separatistlike aktide vastu. See on legitiimne ja vajalik operatsioon riigi suveräänsuse ja rahvusliku ühtsuse kaitsmiseks,“ öeldakse Hiina avalduses.