Zelenskõi kinnitas Põhja-Korea sõdurite võitlemist Vene armees

Zelenskõi rõhutas, et sellises olukorras vajavad Ukraina ja lääne partnerite suhted samuti edasiarendamist.

„Rinne vajab suurt toetust. Kui me räägime enamatest kaugmaarelvadest Ukrainale ja meie jõudude otsustavamast varustamisest, ei ole see ainult sõjaliste vahendite loetelu,“ ütles Zelenskõi.

Zelenskõi märkis, et lääne poolt on vaja ka surve suurendamist agressorile, mida Venemaa ei suudaks välja kannatada. Zelenskõi sõnul tuleb töötada ka selle kallal, et mitte lasta valla pääseda veelgi suuremal sõjal.