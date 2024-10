Droonirünnak tappis neli Iisraeli sõdurit ja üle 60 inimese sai vigastada

Iisraeli kaitsevägi lisas, et seitse sõdurit sai raskelt vigastada. Rünnati Põhja-Iisraeli suurimast linnast Haifast 33 kilomeetrit lõunas asuva Binyamina linna lähedast baasi, vahendab BBC News.

Rünnaku eest võttis vastuse Liibanoni relvarühmitus Hezbollah , mis teatas, et sihikul oli Iisraeli kaitseväe Golani brigaadi väljaõppelaager, mis asub Tel Avivi ja Haifa vahel. Hezbollahi meediabüroo teatel oli rünnak vastus Iisraeli neljapäevastele rünnakutele Lõuna-Liibanonis ja Beirutis.

Iisraeli kiirabiteenistus Magen David Adom (MDA) teatas, et rünnakus sai viga 61 inimest, kellest kolm on kriitilises seisundis. 37 inimest viidi haiglatesse. MDA teatel oli 18 inimest mõõdukalt raskes seisundis, 31 sai kergeid vigastusi ja üheksa kannatas ärevuse all.