Trumpi kampaaniaürituse juures vahistati relvastatud mees

Miller võeti seejärel vahi alla. Kahtlustatav seletas ametivõimudele, et kuulub paremäärmuslaste rühmitusse Sovereign Citizens. Bianco sõnul viitas sellele ka maasturi numbrimärk. „Ma ei ütleks, et see on sõjakas rühmitus. See on lihtsalt rühm, mis ei usu valitsusse ja valitsuse kontrolli,“ sõnas Bianco. „Nad ei usu, et valitsuse tegevus ja seadused kehtivad nende suhtes,“ lisas ta.