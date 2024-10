Ligi 880 noort alustab lähipäevil ajateenistust

Ajateenistusse on asumas seitse sõpruskonda ja 13 välismaalt tulnud kutsealust, kes elavad Soomes, Hollandis, Lätis, Rootsis ja Saksamaal. „Välismaal elavate kutsealuste soov tulla kodumaale ajateenistusse näitab seda, et pühendumus riigile ning seotus siinse eluga on tugev,“ ütles Kaitseressursside Ameti peadirektor Anu Rannaveski.