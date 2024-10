Eesti väljendas koos teiste riikidega toetust Iisraeli tule alla langenud ÜRO rahuvalvajatele

Ühisavalduses ei öelda otsesõnu välja, et ÜRO rahuvalvemissiooni UNIFIL teatel tulistasid nende pihta Iisraeli väed. Iisrael on üht juhtumit tunnistanud ja lubanud seda uurida.

USA ühisavaldust ei allkirjastanud, küll aga tegid seda ÜRO julgeolekunõukogu liikmed Prantsusmaa ja Ühendkuningriik. Teiste seas kirjutas alla ka Eesti. EL-i riikidest toetasid avaldust ka Austria, Küpros, Soome, Ungari, Iiri Vabariik, Itaalia, Läti, Malta, Holland, Poola ja Hispaania. Enne ühisavaldust süüdistasid Prantsusmaa, Itaalia ja Hispaania rünnakute korraldamises Iisraeli vägesid ja märkisid, et sellega rikutakse rahvusvahelist õigust.

Reedel tunnistas Iisraeli armee, et nende tegevuse tõttu sai haavata kaks ÜRO rahuvalvajat. Iisraeli sõnul olid sihtmärgiks siiski läheduses viibinud Hezbollahi võitlejad, kuid juhtunut uuritakse. UNIFIL-i teatel on nädalavahetusel kolmes intsidendis haavata saanud kokku viis rahuvalvajat. Organisatsiooni sõnul tulistasid Iisraeli väed nende positsioonide pihta teadlikult ja sihilikult. Kaks haavatut on Sri Lanka ja kaks Indoneesia kodanikud, viienda rahvust pole avaldatud.