Sotsid püüavad Leedu valimistel Šimonytėt kukutada, pildile on murdmas ka populistlik Neemeni Koidik

Tavapäraselt on parlamendis esindatud kümmekond erakonda, millest väiksematel on vaid 1-4 kohta. Olulisemateks traditsioonilisteks poliitjõududeks on peaminister Ingrida Šimonytė juhitud paremkonservatiivne Isamaaliit, paremale kalduv Talunike ja Roheliste liit (LVŽS) ja sotsiaaldemokraatlik erakond (LSDP).

Venemaal sündinud miljonäri Viktor Uspasskitši vasakpopulistliku Tööerakonna toetus on praeguseks kahanenud alla 5%. Uue poliitilise jõuna on aga esile kerkinud eelmisel sügisel loodul parempopulistlik erakond Neemeni Koidik, mille asutaja on Remigijus Žemaitaitis. Poliitik visati antisemiitlike vaadete avaldamise eest välja mõõdukamast euroskeptilisest erakonnast PLT, ent praeguseks on tema uue partei toetus oluliselt kõrgem.