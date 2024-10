VIDEO | Zelenskõi uus plaan: Ukrainasse tulevad lääne sõjatehased

Zelenskõi sõnul ei saa osa lääne partneritest Ukrainale relvaabi anda puht praktilistel põhjustel, kuna vajalikke relvi lihtsalt ei ole. „Meie tööstusvõimsus võimaldab toota palju rohkem droone, mürske ja sõjatehnikat kui meie riigi rahalised vahendid lubavad,“ märkis Zelenskõi. „Samal ajal on palju partnereid, kes objektiivsetel põhjustel relvatarnetega abistada ei saa – neil pole endal relvi, aga nad saavad aidata rahastusega. Samuti on osadel partneritel eritehnoloogiaid, mida saaks praegu kasutada Ukraina kaitsel ja aktiviseks tegevuseks.“

Zelenskõi sõnul rääkis ta Prantsusmaal president Emmanuel Macroniga uuest mudelist, kus Ukrainas hakkavad tegutsema kahe riigi ühised tootmisrajatised. Detaile arutatakse edasi kaitseministeeriumide tasandil, lisas ta.

Rindesündmuste kohta märkis Zelenskõi, et olukord Zaporižžja ja Donetski oblastite suunal on raske. Kurski oblastis jätkab Venemaa katseid sissetunginud Ukraina vägede tagasisurumiseks, ent need hoiavad Zelenskõi sõnul kindlaksmääratud kaitseliini.

Reedel Euroopa ringreisilt naastes tehtud avalduses märkis Zelenskõi, et Saksamaa alustab Ukrainale uue relvapaketi tarnimist ja kohtumisel Saksa kantsleri Olaf Scholziga arutati relvaabi jätkumist ka järgmisel aastal. Scholz kuulutas kohtumisel välja uue 1,4 miljardi euro suuruse abipaketi, mis sisaldab muu hulgas õhutõrjesüsteeme, tanke ja liikurhaubitsaid.

„Olen eriti tänulik uute õhutõrjesüsteemide eest, Saksamaa on selle valdkonna toetamises absoluutsel juhtpositsioonil,“ lisas Zelenskõi. „Meie jaoks on väga oluline, et Saksamaa abi jätkuks stabiilses koguses.“



Zelenskõi kohtus ka Rooma paavsti Franciscusega ning märkis, et Ukraina jaoks on väga tundlik teema vangistatud kodanike, sealhulgas laste vabastamine. Ta lisas, et Kanadas toimub oktoobris rahvusvaheline kohtumine humanitaarteemadel ja Ukraina rahuplaani küsimustes ning sinna on oodatud ka Vatikan.