Hamasi sisedokumendid näitavad, et 7. oktoobri rünnakut arutati ka Iraaniga

New York Times avaldas laupäeval kokkuvõtte kümne Hamasi kohtumise protokollist, mis langesid lehe teatel Iisraeli kätte tänavu jaanuaris. Lehe kinnitusel on dokumendid ehtsad ja neid kinnitab ka samal ajal valminud Iisraeli armee siseraport. Seejärel jagas Iisrael oma valduses olevaid dokumente ajalehtedega Washington Post ja Wall Street Journal, kelle sõnul ei saa nad ise dokumendite autentsust sõltumatult kinnitada.

Rünnaku pikk ettevalmistamine ja kohtumiste detailid viitavad, et Hamas üritas enne rünnaku korraldamist saada sellele ka Iraani ja Hezbollahi toetust. Ühe NYT-i dokumendi järgi reisis 2023. aasta augustis Liibanoni Sinwari asetäitja, kes kohtus seal Iraani islamikaardiväe kõrge esindajaga ja ütles talle, et Hamas vajaks rünnaku esimese tunni jooksul abi Iisraeli ründamisel. Teatavasti sellist abi rühmitusele siiski ei antud. Dokumendi järgi ütles Iraani esindaja Mohammed Said Izadi, et nii Iraan kui Hezbollah tervitavad plaani, kuid esmalt on vaja aega ettevalmistusteks.