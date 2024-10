VIDEO | Üleujutus Saharas. Kahe päevaga sadas alla aastane vihmakogus

Viimased kuus aastat on Marokot vaevanud põud ning loodetakse, et vihm aitab täita maa-aluseid veehoidlaid. Maailma metereoloogiaorganisatsiooni peasekretär Celeste Saulo ütles eelmisel nädalal ajakirjanikele, et kõrgemate õhutemperatuuri tingimustes on vihmatsükkel kogu maailmas kiirenenud. „Samuti on see muutunud ohtlikumaks ja vähem ennustatavaks, meil on järjest rohkem probleeme sellega, et vett on kas liiga vähe või liiga palju,“ ütles Saulo.