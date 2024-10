Harris avaldas oma terviseandmed, et tõstatada küsimus Trumpi presidendiks sobivuse kohta

Täna avaldatud kirjas ütles Harrise arst Joshua Simmons, et demokraatide presidendikandidaat on „suurepärase tervisega“ ja „tal on füüsiline ja vaimne vastupidavus“, mis on vajalik presidendi ülesannete edukaks täitmiseks. Ta lisas, et 59-aastane Harris jätkab tervislikku ja aktiivset elustiili, vahendas AP.