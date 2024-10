Ilmar Raag Parempoolsete volikogul: Vene kodanike valimisõigus tuleb kiiresti peatada

„Tegemist on Eesti julgeoleku seisukohalt äärmiselt olulise küsimusega. Vene Föderatsiooni tegevus on Eesti ja kogu läänemaailma suhtes varjamatult vaenulik. Venemaa on tunginud kallale vabale ja iseseisvale riigile ning seab järjepidevalt kahtluse alla Eesti ja teiste naaberriikide omariikluse,“ ütles Parempoolsete volikogu juht Ilmar Raag.

Tema sõnul tähendab kodakondsus kodaniku lepingut riigiga ning inimestel, kes on lepingus riigikogu poolt terroristlikuks kuulutatud režiimiga, ei saa olla asja Eesti riigi juhtimise juurde, ka mitte kohalikul tasandil. Venemaa on alates 1990. aastatest kasutanud kodakondsust jõupoliitika vahendina, jaganud kergekäeliselt passe ja teinud sisuliselt võimatuks neist loobumise. „Kui küsime endalt, kas terroristliku režiimi kodanikud peaksid saama mõjutada Eesti elu, siis vastus on kindel „ei“,“ leidis Raag.

Ta märkis, et Vene Föderatsiooni kodanike valimisõigus on Eesti elu juba mõjutanud, tuues esile eestikeelsele õppele ülemineku venimist kümnete aastate kaupa. „See kahju, mida Eesti saab, on täiesti reaalne, see on juba olemas,“ tõdes Raag.

Algatuse teise poolena soovitakse, et leitaks viis, kuidas mitte tõugata eemale Eestile lojaalseid Vene kodanikke. Üks tee oleks võimaldada Eesti kodakondsust taotleda ka inimestel, kes on juba teinud kõik endast oleneva, et Vene Föderatsiooni kodakondsusest loobuda.

Kuidas parlamendiväline erakonna juhatus peaks need eesmärgid saavutama, jäeti avalduses ütlemata. Erakonna volikogu üksnes märgib, et peab vajalikuks teema tõstatamist, sest järgmiste kohalike valimisteni on jäänud vaid aasta ning peaministri vahetuse käigus taganes praegune koalitsioon viimasel minutil varasemalt valitsuslepingus sätestatud kavatsusest piirata Venemaa ja Valgevene kodanike valimisõigust.