Mitte näljas ja pekstud, vaid kaklevate vanemate ohvrid. Suure osa lastekaitsjate tööst moodustab kohtuvaidlustesse kistud laste aitamine

Viimasel nädalal on Eestis palju tähelepanu tõmmanud juhtum, kus hooldusõiguse kohtumääruse täitmisel tekkis olukord, kui hirmunud laps keeldus karjudes kaasa minemast vanemaga, kellele kohus ta määranud oli.

Juhtunut on uurima asunud nii kohalik omavalitsus kui ka õiguskantsler. „See, et vaatamata lastekaitsetöötajate ja politsei juuresolekule tekib lapse teisele vanemale üleandmisel vanemate vahel rüselus, on täiesti lubamatu. Lapse üleandmist korraldavad ametnikud peavad tagama lapse turvalisuse,“ rõhutas õiguskantsler Ülle Madise.