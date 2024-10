„PÄEVAKORD“ | Kui kiusu pärast teha Kristen Michali pildiga vetsupaber, siis kas peaminister peab selle kinni maksma?

Septembris küsis Euroopa Parlamendi saadik, endine peaminister Ratas komisjonilt, et kas üks erafirma, kes selleks ise soovi avaldas, võib müüa tema pildiga või talle viitavaid pusasid, särke, sokke jms. ERJK hinnangul liigituks see keelatud annetuseks, sest aitaks kasvatada poliitiku populaarsust.

Eesti Ekspressi ajakirjaniku Urmas Jaaganti sõnul oli komisjoni seisukoht loogiliseks järjeks nende juulis tehtud otsusele, et ühenduse SALK enne valimisi osutatud teenuste eest tuleb suurematel erakondadel maksta, sest tegemist oli keelatud annetusega. SALK tegi enne valimisi uuringuid ja jagas nende tulemusi endale meelepäraste erakondadega, kuigi need otseselt seda ei tellinud.

Hindrek Riikoja Maalehest seevastu leidis, et ERJK poleks pidanud sellise otsusega praegu kiirustama. „See avab tee igasugustele absurdsustele ja nii on jube lihtne poliitikule käru keerata ja panna ta justkui ebaseadusliku annetuse eest maksma,“ rääkis Riikoja. „Kui keegi otsustaks Ratase või peaminister Michali pildiga vetsupaberit müüa, siis kas see liigituks ka keelatud annetuse alla?“