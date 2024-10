Türgi ja Serbia võivad hakata ühiselt sõjalisi droone tootma

Kosovo juhid ütlesid, et Türgi droonid suurendaks nende võimet kaitsta end Serbia võimaliku uue rünnaku vastu. Aastatel 1998-1999 läks Serbia vägivaldselt vastu Kosovo albaanlastest separatistidele.

Serbia president Aleksandar Vučić ütles eelmisel aastal, et droonide tarnimine Kosovosse „ei ole meie jaoks lihtne ega hea uudis ja see mõjutab meie suhteid Türgiga“. Ta ütles, et Serbia püüab droone osta mujalt.