Putin ja Iraani president Pezeshkian arutasid olukorda Lähis-Idas

Vene uudisteagentuuri TASS andmetel ütles Putin kahe presidendi kohtumisel Pezeshkianile, et Moskva ja Teherani seisukohad rahvusvahelistes sündmustes on sageli väga lähedased. Ta kutsus Iraani liidrit ka Venemaale külla ja Pezeshkian nõustus sellega.

„Meil on praegu palju võimalusi ja me peame üksteist suhetes aitama. Meie põhimõtted, meie positsioonid rahvusvahelisel areenil on sarnased teie omadega,“ ütles Pezeshkian kohtumise alguses.