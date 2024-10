Õigusteadlane Pruunsilla kahjunõudest: varasemad praktikad puuduvad

Bigbanki suuromanik Pruunsild kaebas nimelt Eesti riigi oma sideandmete säilitamise pärast kohtusse. Eesti Ekspress kirjutas eile , et Pruunsild nõuab, et kohus mõistaks riigilt välja mõjuva trahvi. Selle suuruse jätab ta kohtu otsustada.

Jüri Ginteri sõnul ei ole sideandmete säilitamise alusel varasemaid kohtuasju olnud, seega on raske millelegi tugineda, kuid tema sõnul saab olema sideandmete säilitamise puhul raske kahju tekkimist tõendada. „Ka kohtuniku sideandmeid säilitatakse ja kahju tunnistamiseks peaks ta olema arvamusel, et ka talle on säilitamisega sellises ulatuses kahju tekitatud,“ rääkis ta Delfile.