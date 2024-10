Põhja-Korea sõnul lennutas Lõuna-Korea droone Pyongyangi kohal ja ähvardas järgmisel korral rünnata

Pinged kahe riigi vahel on viimastel kuudel teravnenud, sest Põhja-Korea liider Kim Jong-un on hoogustanud relvakatsetusi ja ähvardusi, vastuseks on Lõuna-Korea tugevdanud USA-ga ühiseid sõjalisi õppuseid.

Kolmapäeval teatas Põhja-Korea, et nad blokeerivad maantee- ja raudtee juurdepääsu Lõuna-Koreale, et kaks riiki „täielikult eraldada“. Põhja-Korea kirjeldas sammu kui „enesekaitsemeedet sõja tõkestamiseks“, väites, et see oli vastuseks sõjalistele õppustele Lõuna-Koreas.