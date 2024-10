NATO juht Rutte: lõpetage muretsemine Trumpi võimaliku ametiaja pärast

NATO juht osales Londonis kolmepoolsetel kõnelustel Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi ja Briti peaministri Keir Starmeriga, vahendas Politico.

Rutte ütles, et tunneb Donald Trumpi hästi. „Ta mõistab täielikult ja nõustub minuga, et see võitlus Ukrainaga ei puuduta ainult Ukrainat, vaid ka Ameerika Ühendriikide turvalisust ja tulevast julgeolekut,“ ütles ta vabariiklaste presidendikandidaadi kohta.

Rutte sõnul ei ole ta „mures“ Trumpi võimaliku võidu pärast, sest ta on täiesti veendunud, et nad mõistavad, et „kogu USA oleks vähem turvaline, kui Putin oleks Ukrainas edukas“.

Varasemalt on Trump keeldunud ütlemast, et Ukraina peab võitma sõja Venemaaga ja väitnud hoopis, et ta leiaks kiiresti konfliktile lõpu läbirääkimiste teel.

Pärast kolmepoolset kohtumist ütles Rutte ajakirjanikele, et on „üksikute liitlaste otsustada“, kas nad kiidavad heaks kaugmaarakettide kasutamise Venemaa-siseste sihtmärkide tabamiseks, mida Zelenskõi on pikka aega palunud.

„Ärme keskendu ühele relvasüsteemile,“ ütles Rutte. „See ei ole üks relvasüsteem, mis teeb muutuse. Ma saan aru, mida Zelenskõi palub, kuid samal ajal nõustub ta ka sellega, et on vaja arutada laiemat küsimust, et nad saaksid olla ülekaalus.“

Sel nädalal kavatses Zelenskõi esitada oma võiduplaani lääne liidritele, kuid kohtumine lükati edasi, kuna USA president Joe Biden otsustas loobuda osalemisest, et reageerida orkaani Milton maabumisele Floridas.