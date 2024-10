Orkaani X-faktor. USA-d räsinud tormid võivad mõjutada presidendivalimiste tulemust

Septembri lõpus tabas USA kaguosa orkaan Helene , mis räsis oma teel Florida, Georgia, Põhja-Carolina, Lõuna-Carolina ja Tennessee osariike. Üle 200 inimelu nõudnud orkaan on ohvriterohkeim pärast 2005. aasta orkaan Katrinat. Šokist toibumiseks aga aega eriti polnud, sest Miltoniks ristitud 3. kategooria orkaani kujul tabas sel nädalal Floridat järjekordne katastroof. Orkaan põhjustas ka tornaadosid ja on tapnud üle kümne inimese. Praegu pole veel Miltoni tekitatud kahjude täielik ulatus teada, sest hindamisega alles tegeletakse.

Asjaolu, et orkaanidega said pihta mitu presidendivalimiste võtmeosariiki, on neile õnnetustele andnud ka poliitilise tormi mõõtmed. USA presidendivalimisteni on jäänud alla nelja nädala ning poliitikavaatlejad spekuleerivad, kas Helene ja Milton võiks olla seekordne nn oktoobri üllatus ehk vahetult enne valimisi toimuv sündmus, mis muudab avalikkuse arvamust konkreetse kandidaadi või partei osas.