Maailmakuulus lavastaja toob Põlvasse balleti otse The Royal Ballet lavalt Inglismaalt

Wayne McGregor on Briti koreograaf ja lavastaja, kes on võitnud paljusid rahvusvahelisi auhindu. Ta on Kuningliku Balleti (The Royal Ballet) koreograaf ja Studio Wayne McGregor’i kunstiline juht. Tema lavastajatöö on muljetavaldav, hõlmates üle 20 täispika teose The Royal Ballet’le ja üle 30 täispika teose oma trupile Company Wayne McGregor. Samuti loob ta regulaarselt uusi teoseid maailma juhtivatele balletiteatritele, sealhulgas La Scala, Opera de Paris, Bayerisches Staatsballett München, New York City Ballet, ja paljud teised.