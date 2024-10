Donald Trumpi ja tema toetajate õhutatud valeinformatsiooni ulatus on selline, et see takistab orkaanides kannatada saanud kogukondade aitamist, teatas USA katastroofiagentuuri FEMA juht Deanne Criswell.

Michigani ilmateadlane Katie Nickolaou ütles, et tema ja ta kolleegid on pidanud kannatama nende vandenõuteooriate mõju all. Nad on saanud sõnumeid, milles väidetakse, et on olemas kuuenda kategooria orkaane (ei ole), et meteoroloogid või valitsus tekitab ja juhib orkaane (nad ei tee seda) ning isegi et teadlased tuleks tappa ja ilmaradarid hävitada.