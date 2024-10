Venemaa Vologda oblasti kuberner teatas, et rahva nõudmisel püstitatakse ausammas Stalinile

Filimonovi sõnul otsustati mälestusmärk püstitada pärast „pöördumisi avalikkuse poolt“, vahendab Meduza.

„On nõudlust,“ teatas Filimonov.

„Kogu selle isiku rolli tõlgendamise mitteühemõttelisuse juures peame me tunnistama suuri saavutusi, teadma oma riigi ajalugu, teda austama ja tema üle uhked olema, sest meie ajalugu on üks ja jagamatu omavahel seotud, kokku aheldatud ajaloolise protsessi lülide kett, millest iga on moodustanud meie suure rahva jõu, vaimu ja tahte,“ teatas Filimonov.

Kuberner teatas, et ausamba valmistamine on peaaegu lõpule viidud. Millal see avatakse, pole teada.

Filimonov lisas, et samuti on plaanis püstitada ausammas Ivan Julmale, mille eeskuju on väiksemal kujul tema kabinetis.