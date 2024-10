Toiduainetest ja seadmetest ehitusmaterjalide ning mööblini – merekonteineritega saab transportida sisuliselt kõike

Mis on merekonteiner?

Merekonteiner on suure ruumalaga vastupidav metallkast, mis on mõeldud kaupade tõhusaks ja turvaliseks transpordiks üle maailma. Tavaliselt on konteinerite ehituses kasutatud tugevat terasraami, kuid võib leida ka alumiiniumist ja muudest vastupidavatest materjalidest tehtud versioone. Konteinerite standardiseeritud kuju, mõõtmed ja suurused võimaldavad neid hõlpsalt transportida erinevate transpordiliikide abil ning neid kiirelt ja sujuvalt erinevatele transpordivahenditele – laevadele, rongidele ja veoautodele – laadida.

Millised on konteinerite mõõdud?

Mille poolest erinevad merekonteinerid teist tüüpi konteineritest?

Merekonteinerid on mõeldud kaupade transportimiseks merel, maanteel või raudteel. Seetõttu on merekonteinerid ehitatud vastupidavatest ja tugevatest materjalidest (peamiselt terasest ja alumiiniumist), et need oleksid transpordil ilmastikukindlad kõikvõimalikes ilmaoludes. Merekonteinerid on rahvusvaheliselt standardiseeritud mõõtudega, et need oleksid lihtsalt ühildatavad erinevate transpordivahenditega.