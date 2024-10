VIDEO | Vene väed alustasid Kurski oblastis uut rünnakut ja Ukraina üksusi võib ähvardada kotti jäämine

Venemaa rünnakut kinnitab Ukraina analüüsiprojekt DeepState, mis on lähedane Ukraina kaitseministeeriumile. DeepState kirjutas, et vastane „surus läbi [Ukraina grupeeringu] vasaktiivast“ ja liikus veelgi kaugemale, kui kinnitavad Vene Telegrami kanalid – Novoivanovkani (Sudža rajoonis), kus rünnaku tõrjumiseks tuli sekkuda ka Ukraina suurtükiväelastel ja droonioperaatoritel, kes tavaliselt paiknevad eesliini taga.

Oma kaardil märkis DeepState Ukraina kaotuseks selles piirkonnas 38 ruutkilomeetrit, mis muutusid „halliks tsooniks“. Agentstvo kinnitas, et see on Ukraina vägede suurim ööpäevane kaotus Kurski oblastis alates 14. septembrist. Vene põhja väegrupeeringu mitteametlik Telegrami kanal väitis, et Vene vägede üldine edasiliikumine Kurski oblastis oli kuni kümme kilomeetrit.