GALERII | Valmiera ja Ugala teatri koostöös valminud lavastus jõudis Lätti

„Lavastus on tabav näide, kuidas Euroopa kultuuripealinna platvorm edendab rahvusvahelist koostööd,“ märkis Oliver Berg, Tartu 2024 programmiliini Omapära ja Euroopa juht. Viljandi ja Valmiera asuvad teineteisest kõigest sajakonna kilomeetri kaugusel, ometi polnud kaks sõpruslinna ja sõprusteatrit seni ühise lavastuseni jõudnud. „On ütlemata rõõmustav, et Tartu 2024 põhiprogrammi raames koostöölavastus viimaks publikuni toodi. Loodetavasti näeme sellist piiriülest koostööd Eesti ja Läti teatrimaastikul tulevikus rohkem,“ sõnas Berg.

„Cosmopolitan“ räägib loo Andrewst, kes on pärit New Yorgist, ja Germanist, kes on pärit Venemaalt. Andrew on noor kosmopoliit, ilma juurte ja rahvuseta müügimees läänest, German aga endisest balletiartistist pensionär idast. Ühel kenal päeval reisivad nad Eesti ja Läti piiril asuvasse motelli. Nad ei tea mitte midagi üksteise olemasolust, nad ei tunne kohalikke keeli ega kombeid, nad mõlemad varjavad oma tegelikke eesmärke.